春運深圳機場預計總客流量超660萬人次

來源：深圳商報 中評社香港1月29日電／忙碌的春運在凌晨的夜色中拉開帷幕，24小時不打烊的深圳機場1月26日凌晨3：30迎來了首波旅客。記者瞭解到，春運首日，深圳機場航班量1260架次，其中客運航班1137架次，旅客量突破17萬人次。



據深圳商報報導，“這是您的登機牌，請收好，祝您旅途愉快！”在深圳機場安檢口，地服值機服務有條不紊地進行。安檢工作人員告訴記者，當日安檢共開放42條安檢通道，早高峰從6點持續到8點，2小時就保障1.3萬名旅客順利安檢。



在候機廳內，身穿紅馬甲的機場U站志願者身影也格外引人注目。記者在現場看到，他們熱情地為國內外旅遊提供問詢指引、維持現場秩序、幫助特殊旅客辦理乘機等應急服務，確保高峰時段旅客有序，順利通過機場，提高旅客出行滿意度。



在機場，還有旅客看不到的群體在服務和保障航班的起降。記者從深圳空管站瞭解到，為應對春運航班量持續高位運行的形勢，深圳空管站制定了春運保障工作方案，做好流量前瞻預測，強化預戰術分析研判，合理分配航班起落跑道，盯緊航班放行時隙隊列，主動通過時隙交換、近程豁免等手段減少時隙浪費，提升運行效率。據空管氣象部門預測，今年春運期間，深圳將有3次冷空氣過程，整體氣溫較往年偏高，降水偏多。空管氣象部門將重點關注低雲、低能見度天氣，有序開展複雜天氣、大流量下航班動態調整工作。



記者瞭解到，今年春運深圳機場預計旅客運輸量將超660萬人次，執行客運航班將超4.4萬架次，日均客運航班量將超1100架次，相較2019年春運日均增長超100架次，春運航班量、旅客量均有望創新高。



值得一提的是，在服務方面，今年春運期間，深圳機場在國內機場中率先試點推出臨時乘機碼“一證（碼）通行”服務，忘帶、遺失身份證的旅客，直接在支付寶小程序註冊申領“臨時乘機碼”，即可辦理從值機到登機的全流程手續。此外，針對“一老一小”“首乘旅客”等需要關愛的群體，深圳機場將提供“1＋N”深愛全程服務。針對南北“互換串門”的旅客，深圳機場在T3航站樓、衛星廳國內到達區設置了6間更衣室，方便旅客抵深後進行衣物穿戴的增減，成為旅客來深第一站的暖心體驗。



返鄉的旅客總要帶一點深圳產品。今年，深圳機場結合深圳科創之城的特色和新春促消費活動安排，將在1月18日－2月24日期間舉辦“科技年貨節”活動，聯合榮耀、華為、機器時代、倍輕鬆等知名品牌以及航站樓優質商家，打造涵蓋創意科技、精品零售、特產手信的“一站式”年貨服務，讓旅客更有“面子”回家。