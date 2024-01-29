中評社北京1月29日電／網評：小事不小 高效辦成



來源：人民日報海外版 作者：申孟哲



推進線下辦事“只進一門”、線上辦事“一網通辦”、企業和群眾訴求“一線應答”，推進關聯事項集成辦、容缺事項承諾辦、異地事項跨域辦……近日，國務院印發《關於進一步優化政務服務提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導意見》，前面提到的幾個“一”，就是這份文件裡的生動語言。



每個人、每個企業都少不了去辦事。開一家飯店、刻企業公章、水電氣網聯報，又或者新生兒出生、給孩子辦入學、老職工退休……事情辦得是否順利，政府服務效率如何，辦事人員的態度咋樣，不僅牽扯辦事人的時間、精力，更直接關乎群眾、企業對政府的觀感評價。



小事不小。每一個這樣的細節堆叠起來，就構成營商環境、政務服務環境、城市生活環境，人才和企業會“用腳投票”。上世紀90年代初，一位南方地級市領導在當地調研發現，外商要投資設廠，從合同章程審批，到工商、稅務、海關、商檢登記，再到建設程序審批，得蓋100多個公章，光走完這一串流程就得幾個月乃至一年多。如此臃腫低效的環境，怎能讓企業家放心大膽地投資生產？



怎麼辦？當地率先在全國開始了“一棟樓”模式的嘗試：把審批涉及的政務部門集中到一棟樓，商人不必東奔西跑，辦事人員也甭推諉扯皮，得馬上就辦。這一嘗試成效顯著：不久後一名外商來辦廠，僅兩天就辦好了全部手續。



這就是向改革要效益。經多年實踐，目前全國已基本普及了這種模式，並不斷優化。以京津冀為例，目前河北的患者能在北京定點醫院醫保實時結算，包括身份證在內的許多證照也能異地辦理，免去“北漂”群眾奔波之苦。



在當今社會條件下，更得“向數字要效益”，讓新技術手段賦能政務服務。幾年前上海推進“一網通辦”時，有一句話很到位：“今後群眾和企業找政府辦事，能不能做到像網購一樣便利？”



“像網購一樣便利”，這是“高效辦成一件事”的理想境界。要達至這一境界，應轉變視角，想人之所想、急人之所急，不能是讓群眾“求自己辦事”。應把自己放在辦事人的角度，對當下的流程多一分審視，主動查擺痛點、堵點、難點，主動作為，將服務型政府的承諾落到實處。



表面上，“高效辦成一件事”似乎只是少蓋幾個章、少填幾張表，其實背後是個巨大的系統工程。我們常說“讓數據多跑路、讓群眾少跑腿”，要讓數據多跑路，就得打破部門界限，實現數據共享共治，對政府部門的內部流程，以及跨部門、跨層級、跨區域協同辦事流程重構優化。衹有這樣，才可能材料能少則少、表格能簡則簡，才可能集成服務、只跑一次、一次辦成，甚至有些事“一次都不用跑”。