中評社北京1月29日電／網評：城市需多修煉“內在美”



來源：人民日報海外版 作者：楊禮麗 王翰



美是一種生產力，對於城市來說更是如此。



美，可以為城市帶來吸引力，讓生活在城市裡的居民產生歸屬感和自豪感，使遊客流連忘返，是城市發展中至關重要的軟實力。近年來，城市美學的概念在城市建設過程中頻繁出現，越來越多城市注重美，打造美，將美作為城市建設的重要價值、民生發展的根本方向，豐富美的內涵，拓展美的空間，讓美成為城市建設的鮮明特質。



從發展層面說，城市建設不僅要為居民提供實用的生活便利，還要提供精神生活的多樣化與多層次。不僅要擁有生態之美、環境之美、建築之美等“外在美”，也要具有人文之美、藝術之美、精神之美等“內在美”。



歷史文化是一個城市的靈魂。一個城市的歷史遺跡、文化古跡、人文底蘊，是城市生命的一部分。中國地廣物博，從南到北，四時之景各異，各地域文化不同，每個城市都有自己獨特的歷史、人文、民俗。近些年，許多城市深入挖掘自己的歷史文化資源，重新梳理、提煉、建構城市文脈。如北京的“一城三帶”、甘肅的“交響絲路”、廣西的“壯美廣西”、河北“京畿福地”、河南“老家河南”、江蘇“水韵江南”、上海“魔力上海”、雲南“七彩雲南”、浙江“詩畫浙江”等，都突出了地域的人文特色，樹立起個性化的城市形象。



建築、繪畫、大量造型藝術如雕塑，還有戲劇、舞蹈、文學、影視等，都是城市文明發展的標誌。一座城市有沒有文化地標、藝術氛圍濃不濃厚、能不能聚攏藝術人才，是考察城市“內在美”的重要指標。世界上許多知名城市，都注重將美學與藝術融入城市建築與規劃，以藝術之美提升城市品質、塑造城市文化。意大利米蘭是世界歷史文化名城、世界歌劇聖地、世界藝術之都；法國巴黎被譽為藝術之都、時尚之都、文化之都、浪漫之都；意大利佛羅倫薩憑借詩歌、繪畫、雕刻、建築、音樂方面的成就蜚聲世界；美國紐約因擁有百老匯音樂劇而更具名氣。在中國，許多城市也把“修煉”藝術之美放在重要位置。北京作為全國文化中心，國家大劇院、中國美術館、故宮博物院、國家博物館等具有國際影響力的文化地標遍布城市各個角落，文化藝術已經融入城市“血管”，源源不斷為城市建設輸送養分。上海、廣州、深圳、杭州、成都、西安等城市文化藝術的發展繁榮，持續不斷為城市更新帶來新的靈感，為城市激發活力、提升競爭力注入新的動力。



一個民族需要有民族精神，一個城市同樣需要有城市精神。城市精神是城市長期發展的文化積澱，是城市風氣在精神層面的凝練與升華，也是城市文化凝聚力和精氣神的集中體現。世界之大，城市之多，不計其數，真正令人難以忘懷的必然是具有獨特精神的城市。城市的精神品格雖然是無形的，卻比有形的物質設施影響更深遠、更廣泛。帶著40多年改革開放的豐碩成果，深圳以敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹的特區精神令世界為之贊嘆；抗擊新冠疫情期間，武漢人民展現出不怕犧牲、勇於擔當、顧全大局、甘於奉獻的精神，讓人們記住了這座英雄的城市；重慶北碚山火救援中，一位位逆行者，一雙雙高舉的手，印證了山城人民骨子裡的勇敢和血性，成為這座城市真實的精神寫照。



城市發展固然需要壯觀的高樓、便捷的交通和優美的綠化環境，但是，城市的底蘊、韵味、精神才是城市崛起的價值高地。一座城市不僅要有靚麗的“顔值”，更要有內在的“靈魂”；不僅要有耀眼的“成就”，更需要誘人的“魅力”。期待更多城市在刷新“外在美”的同時，不斷提升“內在美”，讓生活其中的居民引以為豪，讓遊客一見傾心，讓沒來過的人心向往之。