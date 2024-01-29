中評現場：韓國瑜展現軟姿態　熱情感染白營

韓國瑜、江啟臣拜會民眾黨“立法院”黨團，會後接受媒體訪問，韓想禮讓黃國昌先發言。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月29日電（記者 張嘉文） 中國國民黨推出的正副“立法院長”候選人韓國瑜、江啟臣今天上午9時前往拜會民眾黨“立法院”黨團，爭取該黨的8席“立委”支持。從韓國瑜抵達民眾黨團到眾人會談後一同下樓接受媒體訪問，處處都可以看到韓國瑜身段極軟，也展現十足熱情，希望感染白營成為同一陣線。



第11屆“立法院”2月1日開議，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。三黨不過半局面，藍綠爭奪龍頭態勢呈現不明，其中擁有8席“立委”的民眾黨成為關鍵少數，韓國瑜、江啟臣今天上午9時前往拜會民眾黨團，雙方進行閉門會議約40分鐘，再和民眾黨黃國昌、黃珊珊共8席“立委”一同接受媒體聯訪。



眾人一起下樓時，走在前頭的韓國瑜抵達一樓時還特別回頭，擺出禮讓後頭的黃國昌等人可以先走的姿勢等待，黃等人也馬上快步跟上，一起走出黨團大樓。面對媒體發言時，韓國瑜也一再禮讓，希望讓身為主人的民眾黨團先發言，待確認可以由他發言才開始講話。



韓國瑜一開口就稱讚民眾黨團這個主人家今天安排既貼心且細膩，一句話就消彌了外界在會談前有密室協商的質疑，過程中也一再稱讚民眾黨團，強調希望和他們一起打拚的信念等等，都讓現場呈現較為溫馨氣氛。



最後在韓國瑜要離去前，韓還主動提出要和黃國昌擁抱一下的請求，熱情十足，也感染了民眾黨其他“立委”當選人，男性“立委”都和韓擁抱了一下，身為女性的黃珊珊雖不適合和韓擁抱，也在一旁笑呵呵。可以說之前大選期間藍白對立的氣氛，在韓國瑜對待民眾黨這部分完全看不到。