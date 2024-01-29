中評社北京1月29日電／網評：彰顯中華非遺之美



來源：人民日報海外版 作者：餘清楚 宣長春



福建自古以來就是“海濱鄒魯”“文獻名邦”，文化形態多樣，非物質文化遺產資源豐富，全省現有聯合國教科文組織非遺名錄、名册項目9項，國家級非遺項目145項、國家級傳承人143位。近日，由福建省委宣傳部、省委講師團聯合出品的“閩人智慧”系列人文紀錄片《智在匠心》，在多個傳播平台以中、英、俄、法、西、阿共6種語言向全球播出，展示凝結在福建人民世代相續的生產生活實踐中的“閩人智慧”。紀錄片播出後，在海外引起持續關注和熱烈反響。



福建非遺文化是千百年來中國代代相傳的智慧結晶，彰顯著獨有的東方審美，而沉澱在這些非遺作品之中的，正是文化與歷史的厚重質感。《智在匠心》以中外共通的敘事方式，通過八閩工匠對傳統技藝的自述與理解，潤物無聲地在文本中注入文化和哲學意涵，讓海外受眾更加深刻地理解中華優秀傳統文化，感受東方文化的含蓄之美、純朴之美、靈韵之美。



“擇一事，終一生。”在對福建非遺技藝和作品的贊嘆之餘，更令海外受眾震撼的是非遺傳承人的匠心持守。《智在匠心》全程未加旁白闡釋，而是在非遺傳承人的娓娓道來中，講述他們對師徒傳承、藝術創作和人生道路的感悟和思考，描摹出八閩工匠的藝術世界和精神世界。縱然片中的10位匠人領域不同，但他們都對非遺技藝表現出一樣的熱愛與執著。他們對技藝傳承之嚴謹，對守正與創新之斟酌，對工匠技藝之求索，令人感佩。在國際傳播中，正是匠人們內心深處的溫暖純粹、對手藝無止境的追求，拉近了非遺文化與海外受眾之間的距離。



近年來，越來越多像《智在匠心》這樣的文化作品在海外產生廣泛影響，給予我們更多國際傳播啟示。



打破國家間的文化壁壘，建立文化認同是關鍵。《智在匠心》向世界展示中國非遺文化多樣性的同時，強調人類文明的共同繁榮，這不僅促使海外受眾對中華優秀傳統文化和藝術產生濃厚興趣，也增進了他們對中國非遺的文化認同。這啟示我們，國際傳播中應當遵循“各美其美，美人之美，美美與共，天下大同”的邏輯，向海外受眾傳達中華文化精髓的同時，強調人類的文化共性，從而與各國受眾建立更緊密的聯結，促進不同文明交流互鑒。



“美”是全人類的共同追求，成功的國際傳播一定是“審美的傳播”。在借助文化出海進行國際傳播之時，“理念－文本”的雙重審美建構至關重要，既要強調傳播文本理念的“合目的性”，也要突顯傳播文本形式的“合規律性”。對此，我們應當巧用東方美學。李子柒描摹的中華田園生活在國外意外走紅，也說明海外受眾接納並喜愛東方審美，因而非遺文化同樣可以通過展現東方神韵的方式，贏得更多海外受眾。



講好中國故事，傳播好中國聲音，必須遵循“以人為本”的敘事邏輯，以此實現傳受雙方的情感共振，使他者樂於接受中華文化。對此，國際傳播應注重總結能夠引發情感共鳴的因素。事實上，非遺之美，美在傳承，美在文化，美在高超技藝，更美在匠心。他們以執著堅守和無私奉獻，向世界傳達大國工匠之精神。因而，巧用情感敘事的方式講好中國故事、傳播好中國聲音，是獲得正面傳播效果的重要原因。



面向未來，我們應秉持開放包容的理念，著眼推動文明交流互鑒，推出更多具有中國特色、中國風格、中國氣派的高水平作品，增強中華文明傳播力和影響力，讓中華優秀傳統文化更好地走出去。



（作者單位：廈門大學新聞傳播學院）