中評社北京1月29日電／網評：情緒價值引導年輕態消費



來源：經濟日報 作者：屈曉東



近一年，線下消費場景復甦，繁忙的有景區、餐廳、網紅城市，還有商場的B1、B2層（即地下一、二層）。不久前，年輕人逛商場愛去B1、B2層衝上熱搜。城市大大小小的購物中心內，地下層商鋪的人流量更大、生意更紅火。



為什麼年輕人逛商場熱衷於前往B1、B2層？這是因為，當下年輕人的消費觀念愈發理性、務實，他們不再輕易為廣告宣傳、品牌光環所誘惑，而更加注重體驗感、追求性價比，願意為情緒價值買單。



隨著電商購物的迅猛發展，線下實體商場在購物方面的吸引力有所下降。同時，商場的休閑、娛樂、育兒等功能愈發凸顯，餐廳、電影院、游樂場等已成為大型商業綜合體吸納客流的主力。煙火氣更濃、生活味更足的商場“地下層”受到歡迎，一定程度上就緣於此。



相較其他樓層，商場B1、B2層的業態往往更加豐富多元，大眾化品牌和新興品牌比較多。無論是價格親民的餐飲小吃，還是好玩有趣的手作工坊，這些店的消費普遍具有“低單價高頻次”的特點，讓年輕人擁有更多“花點小錢無負擔”的爽快感和“不花錢也很開心”的治愈感。



B1、B2層有著區位便利性。很多商場的地下層直接與地鐵站、停車場貫通。消費者從地鐵站或停車場出來，能夠快速到達這種滿足吃喝玩樂游購娛需求的樓層。



消費者在哪裡，市場就在哪裡。商場的B1、B2層愈加熱鬧，反映出消費者消費模式的變化，同時也為商業地產和入駐商戶提供了更多創新機會。為了迎合年輕群體的消費理念，許多知名品牌已積極“下沉”到B1、B2層，進行品牌策略調整；不少主打年輕態的創意品牌也願意在此舉辦趣味活動，吸引新興消費品類進駐。消費者和商戶的“雙向奔赴”，為經濟增添了活力。



值得注意的是，隨著商場B1、B2層客流持續火爆，租金看漲、一鋪難求等問題也隨之而來。如何順勢而為打造更好的消費體驗，創造更多消費熱點，考驗著商場和品牌方的能力和水平。



年輕群體的消費引領帶動示範作用很大，商場還需要不斷創新，優化商品服務供給，調整空間布局，更好地把人氣流量變為“留量”。例如，商場可以改變傳統的空間布局，提升各大區域的連通性，用開放明亮的空間設計來提升消費者的體驗感。



說到底，客流到哪個樓層只是位置的變化，消費者真正需要的是更有趣、更有性價比的商品，以及更好、更周到的服務體驗。衹有滿足這部分需求，商場也好，品牌方也罷，才能贏得持續發展。