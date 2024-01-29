安巴願做連接中國和加勒比地區的紐帶

中評社北京1月29日電／據新華網報導，安提瓜和巴布達總理布朗26日至28日在上海訪問，參觀上海醫療機構、科創企業、環境監測中心等，並與相關機構代表交流。他表示，安提瓜和巴布達願和中國企業加強合作，擴大進口中國商品，將安巴打造為連接中國和加勒比地區的紐帶。



布朗表示，過去四十餘年安中兩國精誠合作，成果豐碩。中國作為世界第二大經濟體能夠和安巴這樣衹有10萬餘人口的島國平等相待、互利合作，讓安方倍感振奮。



“我們期待進一步拓展和中方在微觀層面的合作，尤其是和旅遊、醫療衛生等領域企業的合作。”布朗說。



在瑞金醫院，布朗參觀標準化代謝性疾病管理中心和智慧代謝研究中心，瞭解醫院在糖尿病診療等領域科研成果。“通過和中國的醫療機構建立夥伴關係，不僅可以為安巴人民提供更好的醫療服務，也可以使安巴成為加勒比地區的醫療之都，讓中國的醫療產品通過安巴出口到拉丁美洲其他國家。”他說。



在上海比亞迪有限公司，布朗聽取公司基本情況介紹，參觀公司產線並試乘騰勢D9車型。布朗透露，安巴對中國的電動車產業興趣濃厚。“我們希望購買一些中國的電動車取代本國的燃油車。同樣，我們也希望中國企業以安巴為窗口，將電動汽車出口到加勒比地區。”



他同時稱讚上海在科學技術方面有了長足的進步。“我們希望加強兩國發展戰略的對接，和中方攜手並進，通過交流合作從中國的科技進步中受益。”



布朗訪問期間還會見了上海旅遊企業代表。他表示，安巴希望吸引更多中國遊客前往當地旅行。“此行我們和一些中國旅行社進行了交流，嘗試安排中國旅客的包機和團隊游，也非常希望在上海和安巴之間設立定期航班。”



“儘管安巴是一個小島國家，但每年要進口6億美元的非石油類產品，安巴非常樂意吸引更多來自中國的投資。我們已經和眾多中國的優質企業進行了良好的交流。下一步就是把雙方談及的合作轉變成現實，讓安中雙方的投資貿易能夠更上一層樓。”布朗說。