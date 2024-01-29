游毓蘭反對單一召委　批民眾黨態度變化多端

藍委游毓蘭。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月29日電（記者 俞敦平）國民黨第十一屆“立院”正副院長參選人韓國瑜、江啟臣今天到民眾黨團拜會，討論院長副院長的選舉。同時民眾黨“立委”當選人黃國昌也提出單一召委制的建議，被外界認為是在暗助席次較多的國民黨。國民黨“立委”游毓蘭29日於“立法院”受訪時對此進行了反駁，認為單一召委是不切實際的理想，也不利於“立委”的工作效率和選民服務。她批評民眾黨在“立法院”正副院長的選舉上丟出眾多的議題，但丟出的都是變化球，令人難以捉摸。



游毓蘭表示，她個人曾經擔任過司法委員會和內政委員會的召委。她知道在雙召委制下，每隔一周都要輪值的召委，幾乎只能在自己的本委裡面駐守，無法參與其他委員會的質詢和監督。她身上背負的議題很多，涉及軍公教、警消、公共安全、交通安全等不同領域，她必須在不同的委員會之中跟不同的部會進行溝通和要求。如果沒有隔一週不輪值的時候，她就沒有辦法處理這些議題，更何況如果召委是由區域的“立委”來擔任的話，那也會壓縮他們回鄉服務選民的時間。



游毓蘭指出，民眾黨在院長副院長的選舉上，藉由提出各種政黨合作的可能，發了很多球，但每天都是變化球、讓兩個大黨無法接招。民眾黨有時候還會出爾反爾，比如黃國昌說是國民黨“立委”當選人韓國瑜要求密室會談，但韓辦立刻否認，說是尊重民眾黨的要求。這種情況不只發生在11月15號的馬辦會議和11月23號的君悅大會，讓人看不懂民眾黨的立場。



游毓蘭說，她不知道柯文哲是否仍然處在選後的重大創傷症候群，無法面對現實。民眾黨作為第三大黨，背負著三百多萬選民的託付，應該要認清楚選民希望他們做什麼，要做一個忠實、忠誠的在野黨，而不是試圖以小博大，玩弄政治遊戲。