阿富汗首都發生10起車禍致17人死亡

中評社北京1月29日電／據新華網報導，阿富汗警方28日說，首都喀布爾東部的蘇羅比區當天發生10起交通事故，造成17人死亡、10人受傷。



喀布爾市警察局發言人哈立德·扎德蘭當天在社交媒體發文說，這10起交通事故發生在蘇羅比區至阿富汗東部城市賈拉拉巴德公路沿線的不同區域。救援人員已將傷者送至醫院。



28日上午，喀布爾迎來今冬首場降雪，降雪導致城區部分路段能見度下降和路面濕滑。阿富汗氣象部門說，預計本輪雨雪天氣將持續至29日，包括喀布爾在內的阿富汗大部分地區將受影響。