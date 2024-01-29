巴西西北邊境地區發生6.5級地震

中評社北京1月29日電／據新華網報導，巴西西北部與秘魯交界的邊境地區28日晨發生6.5級地震，目前沒有人員傷亡和財產損失報告。



據美國地質調查局地震信息網數據，此次地震發生於當地時間6時38分（北京時間17時38分），震源深度約609.5公里，震中位於阿克雷州塔勞阿卡市以西約66公里處。



此次地震發生在亞馬孫雨林中，震中附近城市人口均不超過10萬。



1月20日，巴西西北部與秘魯交界地區曾發生6.6級地震，震源深度607公里，因震源較深，地表震感輕，無人員傷亡報告。