以色列官員：與哈馬斯談判仍存重大分歧

中評社北京1月29日電／據新華網報導，一名以色列政府官員28日向新華社透露，以方代表團當天已前往法國巴黎，將參加有關以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）之間停火協議的談判，但雙方仍存在重大分歧。



美國《紐約時報》27日報導稱，以色列與哈馬斯即將達成停火協議，哈馬斯將釋放100名被扣押的以色列人，換取以方為期兩個月的停火。對此，這名不願透露姓名的官員告訴新華社記者，與美國媒體的報導相反，“協議尚未達成，哈馬斯的立場沒有軟化，應該對哈馬斯施加更多壓力”。



這名官員說，此次巴黎談判的目的是“提出想法並討論打破談判僵局的建議”。



據瞭解，此次談判由美國主導，美國中央情報局局長伯恩斯、卡塔爾首相穆罕默德以及埃及和以色列情報機構的代表參加。由於哈馬斯和以色列拒絕面對面談判，因此埃及和卡塔爾方面事先與哈馬斯進行溝通，兩國代表再前往巴黎與以色列進行談判。



以色列與哈馬斯去年10月爆發新一輪衝突，以軍隨後對哈馬斯控制的加沙地帶發動大規模軍事打擊，迄今已造成超過2.64萬人死亡、逾6.5萬人受傷。以色列方面稱，衝突造成以方1300多人死亡。



卡塔爾、美國和埃及於去年12月底展開穿梭外交，為暫停衝突對抗、允許更多人道救援物資進入加沙地帶制定框架協議。此前有報導稱，以方曾向哈馬斯提出最長停火兩個月以換取哈馬斯釋放全部被扣押人員，而哈馬斯拒絕在商定全面停火前推進臨時停火談判。