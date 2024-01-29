秘魯舉辦中文教師專項培訓

中評社北京1月29日電／據新華網報導，秘魯中文教師《國際中文教師專業能力標準》專項培訓26日至27日在秘魯裡卡多·帕爾瑪大學舉辦。



本次培訓由教育部中外語言交流合作中心（語合中心）主辦，裡卡多·帕爾瑪大學承辦。來自裡卡多·帕爾瑪大學、秘魯天主教大學、皮烏拉大學、秘魯中華三民聯校的40餘名中文教師參加了培訓。



北京外國語大學國際新聞與傳播學院院長姜飛說，本次培訓圍繞專業知識和技能開展，以“國際視野＋能力提升”為主題，同時融入教師管理辦法宣講和專題工作坊討論環節，旨在幫助國際中文教師更好提升跨文化交流能力。



北京語言大學漢語教育研究所副所長楊玉玲就國際中文教師應具備的基本素質和多模態教學等內容做專題講座，幫助參與培訓的老師瞭解新形勢、新標準下的中文教學對策和教學技巧，以及優秀中文教師所應具備的語言和文化素養。



裡卡多·帕爾瑪大學孔子學院秘方院長塞西莉亞表示，這次培訓有助於提高國際中文教師的教學能力和跨文化溝通技巧，能夠讓秘魯中文老師更好地開展教學。



《國際中文教師專業能力標準》於2022年8月由世界漢語教學學會發布，是語合中心繼《國際中文教育中文水平等級標準》後推出的又一重大標準，為國際中文教師的教育教學活動提供科學有效的指導，為國際中文教師專業能力認定與評估、國際中文教育培訓提供依據和規範。《國際中文教師專業能力標準》目前已被翻譯成英語、法語、俄語、阿拉伯語、西班牙語等11個語種版本。