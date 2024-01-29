美伊就撤軍舉行首輪會談

中評社北京1月29日電／據澎湃新聞報導，伊拉克和美國27日就美軍及其他國家軍人在伊拉克的去留問題舉行了首輪會談，伊拉克期待通過這樣的磋商制定減少駐軍的時間表。



報導稱，伊拉克總理穆罕默德·希亞·蘇達尼的辦公室發布了蘇達尼與伊拉克武裝部隊及國際聯盟高級官員的合影。國際聯盟由華盛頓牽頭成立，旨在打擊“伊斯蘭國”組織。伊拉克總理辦公室在一份聲明中說，蘇達尼“主持召開伊拉克和美國之間的首輪雙邊對話，以結束國際聯盟在伊拉克的使命”。



蘇達尼的外交事務顧問法爾哈德·阿拉丁（Farhad Alaaldin）在接受採訪時表示：“此次會談和其取得的任何進展將決定談判的時間長度。伊拉克正在與參與國際聯盟的其他國家接觸，以達成符合伊拉克和這些國家最佳利益的雙邊協議。”



美國方面有消息稱，去年，美國和伊拉克就已同意建立高級軍事委員會對話，研究以美國為首、打擊極端組織“伊斯蘭國”的國際聯盟的去留，並對伊拉克政府軍對抗“伊斯蘭國”的能力進行評估。



1月25日，美國表示已與伊拉克就啟動“軍事和國防專業人士專家工作組”達成一致，該工作組是與高級軍事委員會對話框架中的一部分。美方稱，該工作組將審查三個關鍵因素，包括“伊斯蘭國”的威脅、作戰行動及環境要求以及伊拉克安全部隊的能力水平。



據新華社此前報導，美國2021年12月從伊拉克撤離作戰部隊後，保留駐軍約2500人，訓練伊拉克政府軍、充當軍事顧問。打擊“伊斯蘭國”國際聯盟的另一些國家在伊拉克也有駐軍，合計數百人，主要來自歐洲國家。這些外國駐軍正在承受越來越大的壓力。自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，伊拉克什葉派民兵武裝襲擊伊拉克和敘利亞境內美軍，迄今發起大約150次襲擊。美國則回以一系列空襲報復，在伊拉克引發不滿。



（來源：澎湃新聞）