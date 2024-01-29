美國26州州長公開反對拜登政策

中評社北京1月29日電／據澎湃新聞報導，美國聯邦最高法院22日投票決定允許拜登政府拆除得克薩斯州為打擊墨西哥非法移民而設置的邊境鐵絲網屏障。報導稱，這些屏障是得克薩斯州州長格雷格·阿博特提議設置的。阿博特是前總統唐納德·特朗普的公開支持者，而特朗普正把移民問題作為11月奪回白宮的關鍵手段之一。



近幾個月來，來自中美洲和其他地區越過美墨邊境的移民人數再創新高，阿博特多次指責拜登“蓄意不作為”。在美國聯邦最高法院宣布允許拜登政府拆除邊境鐵絲網屏障後，阿博特表示，得州將繼續安裝邊境屏障。



隨後，美國共和黨州長協會25日在其網站發表聲明，25名共和黨州長表示：“我們與阿博特州長和得克薩斯州團結一致，利用包括鐵絲網在內的各種工具和策略來確保邊境安全。由於拜登政府放棄了其對各州的憲法契約職責，得克薩斯州完全有法律依據保護我們各州和我們國家的主權。”



美國前總統特朗普日前也在內華達州就此事發表評論，稱如果自己是總統，將利用美國總統的一切權力來保護美國當前正在發生的“可怕入侵”，得州將得到“全面支持”。



26日，白宮新聞秘書卡裡娜·讓－皮埃爾在新聞發布會上回應稱：“如果他們真的想幫助解決邊境和移民系統的問題，就需要與他們所在州的議員交談，要求其確保在各自的州內擁有所需的資源，以便採取行動真正解決這個破碎的系統。”



目前，美國參議院仍在就邊境協議進行談判。拜登26日表示，該邊境協議如果獲得通過並成為法律，將成為“美國有史以來最嚴厲、最公平”的邊境安全改革方案。拜登在聲明中說：“該協議將賦予我新的緊急權力，在邊境不堪重負時關閉邊境。如果獲得這一授權，我將在簽署法案使其成為法律的當天就使用這一權力。”

