富權：藍黨團召委戰火剛息單一召委制爭議又起

中評社香港1月29日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：藍黨團召委戰火剛息，單一召委制爭議又起。以下為文章內容。



台灣地區第十一屆“立法院”二月一日開議後，第一場“硬仗”是正副“立法院長”選舉，目前的陣勢是國民黨的“韓江配”硬撼民進黨的“游蔡配”，而民眾黨由於缺乏單獨參選的實力，就意圖以其“關鍵少數”來對藍綠兩黨“待價而沽”。緊接著，就是國民黨、民進黨和民眾黨內部，選舉黨團“三長”——總召集人、幹事長及書記長，及“立法院”八個常設委員會的總召集人的競逐。



民進黨黨團的總召，黨團內部已經有共識，將仍然由“永遠的總召”柯建銘出任總召。但已經連續七任的柯建銘，似乎已經疲倦，因而聲稱下一屆不但不再擔任總召，而且連“另外”也不再爭取連任。因此，目前民進黨黨團沒有總召之爭，但四年後必然將會爆發。



民眾黨黨團總召的人選，表面看沒有爭持。但人們的主流看法是，在黃珊珊與黃國昌之間必有一爭。當然，倘實現“藍白合”，民眾黨以支持韓國瑜參選“立法院長”來換取國民黨“禮讓”黃國昌出任“立法院”副院長，黃珊珊就將篤定出任民眾黨黨團總召。



國民黨黨團的總召之爭則充滿戲劇性。黨團內部在本月二十六日進行總召選舉登記時，有賴士葆、傅崐萁兩人登記參選，而且還爭持得十分激烈。傅崐萁聲稱自己有地方首長經驗且與民眾黨溝通順暢，賴士葆則稱以往“國會”抗爭頭破血流“沒看到傅崐萁”，雙方明爭暗鬥、互不相讓。兩人還私底下向國民黨“立委”拉票，當然是“疊水”的傅崐萁展現了其“財雄勢大”的優勢，在一月十三日“立委”選舉結果“出籠”時，傅崐萁就已經向每一位當選的國民黨新科“立委”致送花籃。相對來說，賴士葆缺乏這般“實力”，但卻仗恃自己是“戰鬥藍”的口才及論述優勢，大打“輿論戰”，理論多多。

