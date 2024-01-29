﻿廣汽：以港為據點　輻射亞太市場

廣汽埃安昨日在九龍灣舉行AION Y Plus產品發布會，並在本港設立首家陳列室。（大公報） 中評社香港1月29日電／為實現碳中和及減碳目標，香港近年相繼採取多項減碳措施，新能源汽車的購車比例亦持續上漲。為把握行業機遇，廣汽埃安昨日在九龍灣舉行AION Y Plus產品發布會，並在本港設立首家陳列室。廣汽國際總經理衛海崗表示，香港廣汽集團開展全球化戰略之初便是重點市場，未來將以香港為戰略據點擴張亞太市場；廣汽埃安總經理古惠南則透露，未來將在港新增300個1000V超充站，並在年內設立6家銷售服務中心，以滿足本地購車需求。



大公報報導，廣汽集團（02238）持續布局國際市場，其中香港扮演重要角色。衛海崗表示，2023年廣汽集團產銷量均突破250萬輛，全球化布局方面，已經完成東南亞、中東、美洲、非洲、東歐等五大板塊，40個國家的市場布局，目標在2030年實現50萬輛海外銷售。



談及香港業務布局，衛海崗表示，今年在香港發布新車，是出於對香港市場的重視，希望將最好的技術、車型帶給香港消費者，除了現有埃安車型外，接下來還會導入純電動、插電式混能等多種新能源車型。



在港建設300個超充站



針對目前香港充電樁不足、慢充占比高的問題，廣汽埃安未來將在港持續布局1000V超充站，計劃到2028年完成300個公共充電樁的建設，提供更加便捷的補充能源服務。



衛海崗指出，將為香港市場配套包括快充在內的混合服務，覆蓋寫字樓、商場、酒店、機場、政府公共用地等多場景，解決香港用戶的補充能源問題。



衛海崗表示，香港在廣汽集團布局全球化之初便是重點市場，因此早在2019年便成立香港子公司，構建國際資金、人才、投資平台，後續還將以香港市場為戰略據點，形成以大灣區為中心、輻射亞太新能源車市場的發展格局。



衛海崗透露，未來廣汽集團將聚焦香港市場，提供一體化的新能源產業鏈方案，打造綠色能源和智能充電解決方案，車樁協同、穩步發展，推動香港綠色事業及綠色交通加速轉型升級。



加速與港科企合作



古惠南補充，香港作為時尚之都，引領了全球汽車文化，且擁有全球最頂級的科研環境，當前中國新能源汽車發展迅猛，廣汽埃安亦將加快在香港布局，加速與香港科技企業合作，以香港為基地開展轉口貿易，吸引世界資本投資，並計劃年內在港建設6家銷售服務中心，更好滿足日益增長的新能源汽車需求。



是次典禮還有多位嘉賓出席，包括中聯辦經濟部部長徐衛剛、香港環境事務委員會主席劉國勳等。除新發布的AION Y Plus，發布會上還展覽有廣汽埃安旗下Hyper SSR、Hyper HT、AION ES等車型。