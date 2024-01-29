外資信心增強　加倉中資股

市場憧憬中資股回購與派息增加，估值將迎來修復。（大公報） 中評社香港1月29日電／內地各項穩定市場的政策措施發揮效用，市場投資信心顯著增強，過去一周，外資爆買中資股，淨流入中國股票基金近千億港元，規模為9年來最大，上周境外投資者亦透過滬深股通渠道淨買入A股60多億元人民幣，可見外資看好中國經濟，正在全面增配中資股。



大公報報導，上周內地A股及港股表現令人眼前一亮，扭轉近期弱勢，展現強勁反彈力度，跑贏美股。滬深300、上證綜指、恒生指數分別升2%、2.8%及4.2%。值得留意的是，滬股上周創出去年7月以來最大單周升幅，反映資金積極入市抄底，尤其是對外資而言，現水平中國股票值博率遠高於美歐股票，因而大舉增加配置。



穩市場措施見效 A股港股勁彈



其實，中國經濟2023年保持5.2%中高速增長，比同期美國2.5%的經濟增幅高一倍。因此，中資股價值被嚴重低估，A股港股走勢與穩好經濟基本面脫節，一定程度與西方媒體不斷誇大中國房地產及地方債風險、炒作中國步上日本經濟低迷後塵論有關，事實是中國經濟潛力大、韌力強，加上貨幣及財政政策調控空間大，有能力、有信心克服內外各種困難與挑戰，可以預期內地穩經濟、穩市場、穩信心的政策措施陸續出來。上周人行降准0.5個百分點，釋放萬億元流動性，加大金融支持實體經濟力度。同時，人行又完善經營性物業貸款管理，房企可以商業物業向銀行作抵押以獲取資金，可利用這些資金償還地產貸款，有助緩解房企資金問題。近日A股港股走強，可見上述措施產生一定效用，有助提振市場信心。



此外，為進一步增強投資者入市信心，中證監日前召開工作會議，提出將市值納入央國企考核評價體系，研究從信息披露等角度加大對低估值上市公司的約束。同時，又大力提升上市公司的可投性，完善上市公司質量評價標準，督促和引導上市公司強化回報投資者的意識，更加積極開展回購注銷、現金分紅。市場憧憬中資股回購與派息增加，估值將迎來修復，近期中國石油、中國電信等國企股走高，表現標青，成為外資積極追貨目標。



近千億元買盤 九年來最多



值得留意的是，境外投資者對政策措施反應正面，有機構統計顯示，新興市場股票基金上周錄得破紀錄121億美元（折合943億港元）淨流入，其中大部分淨流入中國股票基金，涉119億美元（折合928億港元），為2015年以來最高，亦是歷來第二多，外資買盤強勁，相信還有後續買盤。此外，境外投資者上周亦透過滬深股通渠道北上淨買入A股63億元人民幣。目前國際資金持A股比重衹有2%左右，持倉量與A股作為全球第二大股票市場地位並不匹配，外資處於嚴重低配水平。



中國經濟增速居於全球前列位置，產業升級加快持續為經濟增長給力。繼汽車製造業實現彎道超車之後，中國飛機製造業業正在急起直追。據報中國國產大飛機C919下月將首次在新加坡舉行的國際航展亮相，爭奪全球飛機製造市場份額，展現中國自主研發、創新發展的能力與實力。中國經濟將持續發展，吸引外資加倉人民幣資產，支持中資股企穩回升。