兩新規　穩A股利好港股後市

滬綜指連升4日重上2900點（大公報） 中評社香港1月29日電／內地再推出新舉措，完善A股市場監管機制，促進資本市場健康發展及提振投資者信心。中國證監會公布，即日（29日）起全面暫停“限售股”出借，另於3月18日起加強對轉融券市場規範，維護市場秩序及公平性。中證監表示，將持續強化監管，把制度的公平性放在更加突出位置，切實保護投資者的合法權益。



大公報報導，證券業人士認為，新政有助打擊“戰略投資者”繞道減持、套現等違規行為，抑制市場異常波動，有利於穩定市場預期，對港股後市亦有正面刺激。



中證監表示，去年10月取消“上市高管及核心員工通過參與戰略配售設立的專項資產管理計劃出借”，以及限制其他戰略投資者，在上市初期的出借方式和比例後，戰略投資者出借餘額降幅近四成，取得良好效果。在經充分論證評估，進一步優化了融券機制。



對於是次推出兩項新政，即全面暫停“限售股”出借，以及將轉融券市場化約定申報，由“實時可用”調整為“次日可用”。中證監表示，按照“穩妥推進、分步實施”的思路優化融券機制。第一，突出公平合理，降低融券效率，制約機構在信息、工具運用方面的優勢，給各類投資者更充足的時間消化市場信息，營造更加公平的市場秩序；第二，突出從嚴監管，階段性限制所有限售股出借，進一步加強對限售股融券監管，同時，堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為。下一步，中證監將持續強化監管，把制度的公平性放在更加突出位置，及時總結評估運行效果，依法維護市場秩序，切實保護投資者的合法權益。



打擊繞道減持與套現



財經評論員、中南財經政法大學兼職教授譚浩俊表示，新政旨在打擊“繞道減持、套現”等行為，對那些以“戰略投資者”身份進入上市公司，並想在股價高位開展減持、套現的資本股東，將起到一定的約束與限製作用。



“全面暫停限售股出借，只是第一步。”譚浩俊認為，更重要的是對那些被資本綁架，用“燒錢”方式獲得上市機會、給資本創造獲利空間的企業，要對其上市作出更嚴格的規定和約束。在註冊制實行背景下，要進一步對資本操縱下的上市公司實施最嚴格監管，對不規範行為處以最嚴厲懲罰。他續稱，當大股東不再通過出借限售股減持、套現，上市公司在引進戰略投資者時，不再被資本所綁架或操縱，融資融券工作還要繼續推廣，並要對活躍資本市場發揮積極作用。



巨豐投顧投資顧問總監郭一鳴認為，新政是中證監響應股民意願的一次重大制度安排，全面暫停“限售股”融券出借，預示“限售股”在限售期間將無法流通、無法做空，體現了公平和效率的同時，也將抑制市場波動與不滿，這是“在建設‘以投資者為本’目標下，監管對融券作出的改革和優化”。 資深證券界人士謝明光表示，若A股表現靠穩，港股後市亦會受惠。



促進市場健康運行



至於收緊轉融券市場化約定申報機制，咨詢機構科方得投資（Co－Found）智庫研究負責人張新原向內地媒體指出，新規可降低融券交易的效率，從而抑制過度投機，相信中證監此次優化舉措，有利穩定市場預期，促進市場信心恢復，通過加強監管促進市場健康。